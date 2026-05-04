Tunisie | Décès de l’universitaire et critique Mohamed Messaoud Driss

Mohamed Messaoud Driss, figure de proue de la critique théâtrale et de la recherche académique en Tunisie, a tiré sa révérence ce lundi 4 mai 2026.

C’est avec une « profonde tristesse et affliction » que le ministère des Affaires culturelles a annoncé le décès de Mohamed Messaoud Driss, enseignant-chercheur et fin connaisseur des arts de la scène, qui était respecté pour son exigence intellectuelle et sa passion pour la transmission.

Au-delà de sa plume, Mohamed Messaoud Driss a marqué l’institution culturelle tunisienne par son engagement administratif, indique le ministère en rappelant qu’il a occupé le poste de conseiller du ministre entre 2018 et 2019, ainsi que celui de directeur général de l’administration des arts scéniques et audiovisuels, mettant son expertise au service des politiques publiques.

Professeur de l’enseignement supérieur à l’Université de Tunis, Mohamed Messaoud Driss était l’un des observateurs les plus rigoureux du théâtre national.

Auteur de la célèbre « Bibliographie du théâtre tunisien », un outil de travail indispensable pour les chercheurs, il laisse plus de quarante articles explorant les liens entre patrimoine, politique, musique et arts vivants.

Par ailleurs, en tant que président de jurys de doctorat, il a formé et guidé de nombreuses générations de chercheurs tunisiens.

Ses pairs ont salué la mémoire d’un « grand professeur dont l’apport à la recherche restera gravé dans l’histoire des arts vivants en Tunisie », tout en déplorant le départ d’un homme intègre et engagé qui laisse un vide immense, mais aussi une empreinte académique indélébile qui continuera de guider les futurs passionnés du quatrième art.

Y. N.