Tébourba | Il tue son épouse à cause du bélier de l’Aïd al-Adha

Dimanche 3 mai 2026, la cité Rimel à Tébourba, gouvernorat de Manouba, un homme a poignardé à plusieurs reprises on épouse, ce qui a entraîné sa mort. Selon Mosaique FM, des agents de la Garde nationale de Manouba l’ont arrêté dans la soirée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, en état d’ivresse, aurait exigé de l’argent de sa femme, Zeineb, la mère de ses deux enfants, âgée d’une trentaine d’années, pour, a-t-il prétendu, acheter un bélier sacrificiel pour l’Aïd Al-Adha. Lorsqu’elle lui a répondu qu’elle n’avait pas l’argent, il est entré dans une grosse colère et lui a asséné plusieurs coups de couteau. Il a contacté ensuite les services de la protection civile pour tenter de la secourir. À leur arrivée, la victime était déjà décédée.

À la suite des investigations préliminaires, le procureur du tribunal de première instance de Manouba a ordonné le transfert du corps à l’institut médico-légal et a placé l’époux en détention provisoire pour homicide volontaire.

I. B.