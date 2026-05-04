Affaire Ozempic® | Le STMGF menace de saisir le tribunal administratif

La Société Tunisienne de médecine générale et de médecine de famille (STMGF) dénonce avec la plus grande fermeté le communiqué des autorités sanitaires restreignant la prescription du sémaglutide (Ozempic®) à un nombre limité de spécialistes, excluant de facto les médecins généralistes. Cette décision constitue une dérive grave et préoccupante.

Une marginalisation inacceptable du médecin généraliste

Écarter les médecins généralistes de la prescription d’un traitement essentiel du diabète revient à nier leur rôle central dans la prise en charge des maladies chroniques. C’est une remise en cause frontale de leur compétence, de leur formation et de leur mission au cœur du système de santé.

Une décision déconnectée de la réalité sanitaire

Dans un contexte où les spécialistes sont insuffisamment répartis sur le territoire, cette mesure va :

Ralentir l’accès des patients aux soins ;

Aggraver les inégalités régionales ;

Compromettre le suivi des patients diabétiques.

Autrement dit, ce sont les patients qui paieront le prix de cette décision.

Une incohérence scientifique et des relents corporatistes

Aucune donnée scientifique sérieuse ne justifie une telle exclusion. Le sémaglutide est un traitement maîtrisé et utilisé à l’échelle internationale par des médecins de premier recours dans des cadres sécurisés. La STMGF s’interroge sur les motivations réelles de cette restriction, qui semble privilégier une logique de cloisonnement au détriment de l’intérêt du patient.

Une atteinte grave aux principes fondamentaux

Cette mesure viole le principe d’égalité entre médecins, porte atteinte à la liberté d’exercice et contredit les fondements mêmes de la déontologie médicale.

La STMGF exige immédiatement :

Le retrait ou la révision de cette décision ;

La reconnaissance pleine et entière du rôle des médecins généralistes dans la prise en charge du diabète ;

Une concertation transparente avec les représentants de la médecine de première ligne.

À défaut, la STMGF engagera toutes les actions nécessaires :

Recours devant le Tribunal Administratif pour excès de pouvoir ;

Saisie des instances ordinales ;

Mobilisation nationale de la profession.

« Nous refusons une médecine à deux vitesses. Nous refusons l’exclusion injustifiée des médecins généralistes. Nous refusons que les patients soient les victimes de décisions technocratiques. »

La STMGF restera pleinement mobilisée pour défendre une médecine accessible, équitable et fondée sur la compétence.



Dr Habib JERBI

Président de la STMGF