La Suisse s’associe à la semaine de la francophonie à Siliana

Dans le cadre du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Suisse, l’Ambassade de Suisse s’associe à la Semaine de la Francophonie à Siliana.

Entre ateliers d’illustration inspirés des grands maîtres et projection de films primés, la culture helvétique s’invite au Centre ELIFE du 8 au 10 mai 2026, notamment via l’atelier d’illustration « Voyage à Siliana – la méthode helvète pour voir autrement ».

À l’initiative du Groupe des ambassadeurs francophones de Tunisie (GAF), cet événement sera consacré aux artistes peintres suisses tels que Louis-Henri de Meuron, Louis Moilliet et Paul Klee, autant de figures issues des récits regroupés dans l’ouvrage « Les destinées helvètes en Tunisie » de l’historien Adnen el Ghali.

Cet atelier se propose d’inviter les participants à découvrir et interpréter Siliana à travers le dessin.

Par ailleurs, le 8 mai, le public pourra découvrir le célèbre film d’animation « Ma vie de courgette » de Claude Barras. Cette œuvre, largement récompensée aux César et à la Nuit du cinéma suisse, promet un moment fort en émotion pour les petits et les grands.