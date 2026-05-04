Drogue & blanchiment d’argent | 67 individus arrêtés, plus de 100 kg de cannabis saisis

La Brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la garde nationale de Ben Arous a réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent.

Cette opération de grande envergure, menée en coordination étroite avec le Parquet près le Tribunal de première instance de Sousse 2, est l’aboutissement de 10 mois d’investigations minutieuses et de surveillance constante, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié ce lundi 4 mai 2026.

Les investigations ont permis de démanteler les circuits de financement et de logistique d’un réseau qui introduisait du cannabis sur le territoire tunisien. Elles ont abouti à l’arrestation de 67 Tunisiens et étrangers, qui ont été placés en détention, tandis que 29 autres sont actuellement recherchés.

L’opération a également permis la saisie de 106,5 kg de cannabis, de sommes en liquide s’élevant à 1,442 million de dinars tunisiens, ainsi que de bijoux d’une valeur estimée à 600 000 DT. Vingt-six véhicules, utilisés pour le transport de la drogue ou acquis grâce au blanchiment d’argent, ont également été saisis.

L’enquête a révélé une structure complexe dépassant le simple trafic de stupéfiants : Au total, 17 procès-verbaux ont été dressés pour change illégal de devises en lien avec des activités suspectes et blanchiment d’argent, ajoute encore le département de l’Intérieur.

Y. N.