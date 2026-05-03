5 000 inscrits potentiels au semi-marathon de Bizerte

Samedi 2 mai 2026, le comité directeur du Club Running de Bizerte a tenu une conférence de presse pour lever le voile sur les préparatifs de son prochain semi-marathon, rendez-vous sportif majeur pour la région, qui se tiendra le 10 mai.

Le Dr Mohamed Gabsi, figure emblématique des courses sportives, a souligné le dynamisme croissant de l’association, qui compte plus de 100 membres actifs, 15 000 suiveurs et plus de 5 000 inscrits potentiels pour la deuxième édition du semi-marathon de Bizerte, laquelle proposera quatre courses (1 km Kids, 5 km, 10 km et 21 km), avec 2 500 dossards disponibles — une nette progression par rapport à la première édition du 15 juin 2025, enrichie cette année par l’ajout d’une épreuve de 10 km à la demande des participants.

Ponctuant les échanges de son éloquence habituelle, Maître Mohamed Rached Sfaxi est intervenu tout au long de la conférence pour apporter des éclairages précieux et lever le voile sur les points techniques et juridiques singuliers de l’organisation

Cette édition sera dédiée à la mémoire du martyr, le sergent Ali Khaterchi, né le 20 août 1977 et assassiné le 1er janvier 2015 par des terroristes.

Cette édition se déroulera au village sportif de Sidi Salem, sur le site de l’Astrolabe, où la cérémonie débutera à 7h avec l’accueil des athlètes, suivie de l’hymne national à 7h50, avant le coup d’envoi de la première course à 8h, tandis que la distribution des prix est prévue à 9h.

Cette manifestation vise principalement à promouvoir l’hygiène et la santé, à valoriser le potentiel touristique de la région, à sensibiliser à la protection de l’environnement et à contribuer au dynamisme économique local.

Des points d’animation sont prévus tout au long du parcours afin de stimuler et d’encourager les athlètes.

Pour assurer le succès de cette édition, une véritable dynamique de solidarité s’est déployée avec la mobilisation de 120 volontaires issus d’un réseau d’associations locales engagées, parmi lesquelles figurent l’Amicale des anciens de l’armée nationale, «C’est à vous de changer Bizerte», le Croissant-Rouge, les Scouts de Tunisie (région de Bizerte), Two H Design, Radio Oxygène, Meneurs d’allure Tunisie, Les Coureurs de Cœur, Cap Ambulance et la salle de sport Joker.

Témoignant de l’attractivité croissante de la compétition, le peloton présentera cette année un caractère résolument cosmopolite, avec la participation d’athlètes venus de divers horizons, notamment d’Algérie, de Libye, du Maroc, de France, de Belgique, de Grande-Bretagne, d’Inde, d’Indonésie et du Japon.

Côté partenariats, l’événement franchit un nouveau palier avec une mobilisation digne des plus grandes compétitions internationales : un effort de sponsoring remarquable a permis de fédérer un nombre record de partenaires, témoignant de la confiance et de l’intérêt croissant des acteurs économiques pour ce semi-marathon.

Lotfi Sahli