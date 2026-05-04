Tunis | Deux voleurs à main armée arrêtés entre Bab Khadra et Bab Bhar

Les forces de sécurité du district de sécurité nationale de Tunis ont interpellé, samedi 2 mai 2026, deux individus qui, avec un troisième complice en fuite, commettaient des vols à main armée entre les quartiers de Bab Khadra et Bab Bhar au centre de la capitale.

Les forces de sécurité sont intervenus suite aux plaintes de plusieurs victimes affirmant avoir été victimes de vols à main armée commis par trois jeunes hommes.

Au cours de l’interpellation, plusieurs téléphones portables ont été récupérés et restitués à leurs propriétaires, indique Mosaïque, citant une source sécuritaire bien informée.

Le procureur du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la détention provisoire des deux individus interpellés et a émis un mandat d’arrêt à l’encontre du troisième.

I. B.