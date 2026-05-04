Météo | Des cellules orageuses attendues cette nuit

Les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour cette nuit annoncent un ciel changeant sur l’ensemble du pays, alternant entre instabilité locale et passages nuageux.

Le début de la nuit sera marqué par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies sur les régions du Nord-Ouest, alors que pour le reste du pays, l’INM annonce un ciel partiellement voilé.

Quant au vent, il soufflera fort près des côtes et sera faible à modéré à l’intérieur des terres, toujours selon l’INM qui prévoit des températures douces pour cette nuit.

En effet, les nocturnes vont varier entre 15°C et 21°C au nord, au centre et dans les zones côtières, et entre 22°C et 28°C dans le reste du pays.

Y. N.