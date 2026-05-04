L’échangeur de sortie en direction de Hergla fermé jusqu’à vendredi

La Société Tunisie Autoroutes (STA) a annoncé, dimanche 3 mai 2026, la fermeture de l’échangeur de sortie en direction de la ville de Hergla, du lundi 4 mai au vendredi 8 mai, de 07h00 à 19h00.

Dans un communiqué adressé aux usagers de l’autoroute, la société a précisé que les automobilistes souhaitant se rendre à Hergla et aux zones avoisinantes peuvent emprunter les itinéraires suivants : l’échangeur de Sidi Bou Ali, l’échangeur de Hammam Sousse ou poursuivre la route jusqu’à l’échangeur de l’aéroport d’Enfidha.

La STA a indiqué que cette fermeture s’inscrit dans le cadre de l’achèvement des travaux de rénovation de la toiture métallique des échangeurs de Hergla, tout en appelant les usagers à respecter la signalisation et les règles de circulation afin de garantir leur sécurité.

Tap.