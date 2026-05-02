Imed Trabelsi | Nouvelle affaire et nouvelle condamnation

La sixième chambre du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a rendu son verdict dans une nouvelle affaire impliquant Imed Trabelsi.

Le neveu de Leïla Trabelsi, veuve de l’ancien président Feu Zine El-Abidine Ben Ali, a été condamné à cinq ans de prison ferme, selon une source citée par Mosaïque FM ce samedi 2 mai 2026. Cette peine a été prononcée dans le cadre d’un dossier portant sur des infractions financières et douanières.

Ce jugement s’ajoute à une série de condamnations prononcées par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière : Pour rappel, Imed Trabelsi a dernièrement été condamné à 10 ans de prison pour détournement de fonds publics et infractions administratives, et à 8 autres années pour exploitation d’un fonctionnaire public à des fins d’avantages personnels et atteinte à l’administration.

Y. N.