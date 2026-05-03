Le poème du dimanche | ‘‘Le deuil rouge’’ de Salah Al-Hamdani

Né à Bagdad en 1951, Salah Al-Hamdani, est poète, écrivain, homme de théâtre français d’origine irakienne. (Ph. Isabelle Lagny).
Ancien opposant à la dictature de Saddam Hussein, Al-Hamdani commence à écrire ses poèmes en prison, vers l’âge de 20 ans. Il choisit la France comme terre d’exil, en 1975.
Il est l’auteur de plus de soixante-dix ouvrages, en arabe et en français (poésie, nouvelles et récits), dont, certains, sont traduits de l’arabe, en collaboration avec Isabelle Lagny. Sa poésie et ses récits en français sont traduits en plusieurs langues.
Tahar Bekri
Au sommet de ma cellule, je creuse un trou
Et s’évade la lumière ailée d’espoir
de ma nostalgie tuberculeuse.
Alors le chagrin s’y précipite et enveloppe les rires.
Je sais,
ma pensée n’a plus le sens profond qui apaise l’esprit.
Et même les battements de mon cœur
ne laissent plus d’ombre sur le reflet de l’aurore
car cette lumière en deuil
crie en moi à tous les crépuscules
jusqu’à la fin du jour.
Je suis comme ce livre abandonné depuis l’enfance,
aujourd’hui moisi sur l’étagère de l’âge adulte.
Rien,
pas même une lucarne dans le mur
ne me permet d’y échapper.
Sans cesse je comble ma gorge
d’un frémissement de mots
de restes
de ténèbres nocturnes.
Sans cesse j’emplis ma gorge
de lumière matinale
et sèche mon âge sur les barbelés de cette ville.
Les choses étaient ainsi, ou bien elles n’étaient pas
ou bien encore les deux.
On pourrait dire
que les palmiers sont venus à moi
frappent aux portes de mon absence
et qu’ils somnolent
à présent sur le seuil de Bagdad l’ancienne.
Traduit par de l’arabe par l’auteur et Isabelle Lagny
Extrait de L’arrogance des jours, Ed. Al Manar, édition bilingue, Paris, 2020.
(Remerciements à l’auteur)
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