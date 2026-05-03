Le poème du dimanche | ‘‘Le deuil rouge’’ de Salah Al-Hamdani

Né à Bagdad en 1951, Salah Al-Hamdani, est poète, écrivain, homme de théâtre français d’origine irakienne. (Ph. Isabelle Lagny).

Ancien opposant à la dictature de Saddam Hussein, Al-Hamdani commence à écrire ses poèmes en prison, vers l’âge de 20 ans. Il choisit la France comme terre d’exil, en 1975.

Il est l’auteur de plus de soixante-dix ouvrages, en arabe et en français (poésie, nouvelles et récits), dont, certains, sont traduits de l’arabe, en collaboration avec Isabelle Lagny. Sa poésie et ses récits en français sont traduits en plusieurs langues.

Tahar Bekri

Au sommet de ma cellule, je creuse un trou

Et s’évade la lumière ailée d’espoir

de ma nostalgie tuberculeuse.

Alors le chagrin s’y précipite et enveloppe les rires.

Je sais,

ma pensée n’a plus le sens profond qui apaise l’esprit.

Et même les battements de mon cœur

ne laissent plus d’ombre sur le reflet de l’aurore

car cette lumière en deuil

crie en moi à tous les crépuscules

jusqu’à la fin du jour.

Je suis comme ce livre abandonné depuis l’enfance,

aujourd’hui moisi sur l’étagère de l’âge adulte.

Rien,

pas même une lucarne dans le mur

ne me permet d’y échapper.

Sans cesse je comble ma gorge

d’un frémissement de mots

de restes

de ténèbres nocturnes.

Sans cesse j’emplis ma gorge

de lumière matinale

et sèche mon âge sur les barbelés de cette ville.

Les choses étaient ainsi, ou bien elles n’étaient pas

ou bien encore les deux.

On pourrait dire

que les palmiers sont venus à moi

frappent aux portes de mon absence

et qu’ils somnolent

à présent sur le seuil de Bagdad l’ancienne.

Traduit par de l’arabe par l’auteur et Isabelle Lagny

Extrait de L’arrogance des jours, Ed. Al Manar, édition bilingue, Paris, 2020.

(Remerciements à l’auteur)