La Tunisie 3e performance mobile parmi 8 pays comparables

Parmi huit pays au niveau de vie comparable, la Tunisie se classe à la 3e place parmi les plus performants en matière d’expérience mobile au premier trimestre 2026, et ce selon les données nPerf.

Ce classement compare huit pays présentant des niveaux de vie comparables entre janvier et avril 2026, en évaluant la qualité globale des connexions mobiles (vitesse, stabilité, navigation et streaming). Près de 18 000 points séparent la Tunisie du leader du classement, le Maroc en l’occurrence.

La Tunisie obtient un score global de 58 583 nPoints, ce qui lui permet de monter sur la troisième marche du podium derrière le Maroc (76 177 nPoints) et le Vietnam (75 212 nPoints). Bien qu’un écart important la sépare des deux leaders, la Tunisie se distingue nettement du reste des pays étudiés.

Derrière la Tunisie, les écarts deviennent plus marqués. La Jordanie (46 819 nPoints) et la Bolivie (32 848 nPoints) affichent des scores inférieurs de 20 % à 45 % à celui de la Tunisie. L’Égypte (31 507 nPoints), le Venezuela (28 735 nPoints) et le Sri Lanka (15 152 nPoints) ferment le classement, avec des niveaux de performance nettement plus faibles.

Ce score global, qui agrège les débits, la fluidité vidéo et la réactivité web, reflète directement l’expérience quotidienne des utilisateurs : rapidité de chargement des pages, qualité des vidéos en streaming ou stabilité des appels vidéo. Un score élevé permet par exemple de limiter les interruptions lors du visionnage de contenus HD ou d’améliorer la fluidité sur les réseaux sociaux.

Ecarts importants malgré des contextes économiques proches

Ce classement, limité à des pays ayant un PIB par habitant comparable, met en évidence des différences importantes dans la qualité des réseaux mobiles. Alors que le Maroc et le Vietnam dépassent les 75 000 nPoints, la Tunisie s’impose comme le principal poursuivant avec un score supérieur à 58 000 nPoints.

À l’inverse, plusieurs pays étudiés restent sous la barre des 35 000 nPoints. Le Sri Lanka, avec seulement 15 152 nPoints, illustre les difficultés rencontrées sur certains marchés : temps de chargement plus longs, streaming moins fluide ou téléchargements plus lents.

À l’opposé, un score proche de 60 000 nPoints, comme celui observé en Tunisie, traduit une expérience mobile plus confortable et adaptée aux usages modernes : navigation fluide, streaming de meilleure qualité et téléchargements plus rapides. Ces écarts s’expliquent notamment par des niveaux de déploiement réseau différents, malgré des contextes économiques similaires.

Les données couvrent la période du 1er janvier au 29 avril 2026 et offrent un aperçu des performances mobiles observées dans ces huit pays. Sans évolution majeure des infrastructures réseau, ces tendances devraient se poursuivre au cours des prochains mois.

nPerf est une plateforme indépendante de mesure des performances Internet, basée sur l’expérience réelle des utilisateurs.

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