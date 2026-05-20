Météo | Les températures annoncées pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé un temps globalement calme pour cette nuit, malgré un ciel nuageux sur l’ensemble du pays.

La même source ajoute que l’intensité du vent sera faible à modérée dans les différentes régions du pays et que la mer sera calme et « idéale pour les activités maritimes nocturnes ».

Quant aux températures, l’INM prévoit des minimales nocturnes variant entre 16°C et 21°C dans le nord et le centre, et entre 22°C et 27°C dans le sud du pays.

Y. N.