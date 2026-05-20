Tunisie | Une nouvelle génération d’entrepreneurs culturels

Le Théâtre Al Hamra à Tunis a accueilli, samedi 16 mai 2026, le Démoday #3 du programme Tacir (Talents, Arts, Créativité, Inclusion, Recherche), porté par l’association Amavi. Point d’orgue de neuf mois d’incubation, cet événement a permis à une nouvelle génération d’entrepreneurs culturels de présenter des projets à la croisée de l’innovation, du patrimoine et des nouveaux usages numériques.

Durant une matinée rythmée par les présentations, onze jeunes talents, porteurs de huit projets issus de la cohorte Tunis #2, ont dévoilé des initiatives qui témoignent de la vitalité croissante des industries culturelles et créatives (ICC) en Tunisie.

Les projets présentés illustrent une tendance marquée à l’hybridation : entre numérique et artisanat, entre mémoire et innovation, entre territoire et expérience immersive.

Des concepts comme R3Act, application gamifiée visant à encourager des comportements écologiques, Keyen, expérience artistique immersive ancrée dans les territoires, ou encore Herafy’In, plateforme dédiée à la valorisation des savoir-faire artisanaux, côtoient des propositions plus narratives comme Gaddeda, centrée sur les récits du terroir, ou Hors Champ, un podcast vidéo consacré aux métiers du cinéma.

Cette diversité reflète une scène créative en pleine mutation, attentive à ses racines tout en résolument tournée vers de nouveaux formats.

Trois projets prometteurs récompensés

L’un des moments les plus attendus de la journée a été l’annonce des trois projets à fort potentiel : Büklab, Hors Champ et Gadded, chacun bénéficiant d’un cash prize de 5 000 dinars destiné à accélérer la phase d’implémentation de leurs solutions.

Trois porteurs de projets issus de la première cohorte ont partagé leurs retours d’expérience et témoigner de l’état d’avancement de leurs initiatives. Parmi eux, le projet Defender, désormais labellisé startup, a particulièrement retenu l’attention, illustrant la capacité du programme à accompagner des trajectoires entrepreneuriales au-delà de la phase d’incubation.

Les autres projets présentés n’en demeurent pas moins révélateurs d’une dynamique plus large. Qu’il s’agisse de plateformes dédiées à l’artisanat, d’expériences immersives territoriales ou d’applications à dimension écologique, l’ensemble de la cohorte témoigne d’une volonté de repenser les modes de production et de diffusion culturelles.

Cette génération de porteurs de projets se distingue par sa capacité à naviguer entre plusieurs registres : artistique, technologique et entrepreneurial. Elle incarne une évolution des pratiques culturelles en Tunisie, où la création s’accompagne de plus en plus d’une réflexion sur les usages, les publics et les modèles économiques.

Communiqué.