Tunisie | Levée de la suspension et reprise des activités d’ASF

Après une période de suspension, le bureau de Tunis de l’organisation internationale Avocats sans frontières (ASF) a annoncé aujourd’hui la reprise officielle de l’ensemble de ses activités sur le territoire national.

ASF précise, dans un communiqué publié ce mercredi 20 mai 2026, avoir été notifiée du retrait des procédures de suspension de ses activités par le Contentieux de l’État.

L’organisation a exprimé sa profonde gratitude envers toutes les forces vives qui se sont mobilisées pour défendre la liberté de l’action associative en Tunisie, ainsi qu’envers ses partenaires, les avocats et avocates, et les activistes de la société civile aux niveaux national, régional et international.

« Cette large vague de solidarité exprimée par les différentes associations et organisations reflète la vitalité de la société civile et sa capacité de résilience face aux tentatives de restriction et de criminalisation de son action », souligne le communiqué.

Tout en reprenant immédiatement ses programmes, le bureau d’ASF Tunis a réaffirmé ses priorités absolues pour la période à venir, citant notamment la poursuite et le renforcement du soutien juridique gratuit aux populations les plus vulnérables, ainsi que l’engagement indéfectible pour la préservation d’un espace civique libre et autonome.

Y. N.