Monastir | 12 arrestations et saisie de 250.000 comprimés d’ecstasy

Les forces de l’ordre ont démantelé un réseau international de trafic d’ecstasy à Téboulba (Monastir), où 12 individus ont été arrêtés et une grande quantité de drogue a été saisie.

L’opération a été menée par la Brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de Laouina et la Brigade de recherche maritime de Monastir.

Une source citée par l’agence Tap ce mercredi 20 mai 2026 précise que l’opération a permis d’interpeller 12 individus directement impliqués dans ce groupe criminel organisé et que 7 autres éléments, actuellement en fuite, font désormais l’objet de mandats de recherche.

La police a également saisi environ 250 000 comprimés d’ecstasy, un appareil de détection de métaux et une importante somme d’argent en devises étrangères, confirmant l’ampleur internationale du trafic.

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Monastir a ordonné la mise en détention des suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.