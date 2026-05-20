Le Cnot dessine une stratégie à long terme pour accompagner le champion Ahmed Jaouadi

Convaincu que les grands champions se construisent dans la durée grâce à un accompagnement global, scientifique et humain, le Comité national olympique tunisien entend inscrire son engagement auprès du champion du monde Ahmed Jaouadi dans une vision stratégique à long terme, fondée sur la continuité, la stabilité et la préparation durable des parcours d’excellence.

C’est dans cet esprit que le Président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayene, a reçu hier soir le jeune champion, actuellement en vacances en Tunisie, après une saison particulièrement remarquable aux États-Unis, où il poursuit ses études universitaires et sa préparation sportive de haut niveau.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur la nécessité de bâtir autour de Jaouadi un environnement de suivi durable et de très haut niveau, en coordination avec son staff technique, scientifique et médical pour accompagner le nageur dans toutes les dimensions de sa carrière sportive et humaine.

À moins de 21 ans, Ahmed Jaouadi s’impose déjà parmi les références montantes de la natation mondiale tout en continuant à briller dans les compétitions universitaires américaines.

Le CNOT entend ainsi développer, en étroite coordination avec l’athlète, son staff, la Fédération Tunisienne de Natation et les différents experts impliqués une approche moderne de l’accompagnement de la haute performance, intégrant les aspects sportifs, médicaux, scientifiques, technologiques, académiques et de préparation de l’après-carrière.

Cette vision s’inscrit dans une projection à long terme vers les grands rendez-vous olympiques et mondiaux à venir sur les dix prochaines années.

À travers cette démarche, le Comité National Olympique Tunisien réaffirme sa volonté de promouvoir un modèle d’accompagnement durable des champions tunisiens, où la performance immédiate s’inscrit dans une stratégie globale de longévité, d’équilibre et d’excellence.

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