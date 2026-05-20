Condamnation confirmée en appel pour l’ex-magistrat Taïeb Rached

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a annoncé sa décision dans l’affaire visant l’ancien premier président de la Cour de cassation, Taïeb Rached.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance condamnant Taïeb Rached à une peine de cinq ans de prison ferme. L’ancien magistrat est poursuivi dans une affaire de faux, usage de faux et détention de documents falsifiés.

Pour rappel, Taïeb Rached purge déjà une longue peine de trente ans de prison ferme dans une affaire de blanchiment d’argent.

Y. N.