Le CNCI salue la distinction internationale du film tunisien « Ronda 13 » à Cannes

Le long-métrage « Ronda 13 », réalisé et interprété par Mohamed Ali Nahdi, a décroché le prix du Meilleur Film lors du «Cannes Prestige Summit», une manifestation internationale organisée en marge du Festival de Cannes.

Cette distinction met en lumière le travail du réalisateur et de son équipe au sein d’un rendez-vous qui rassemble chaque année de nombreux professionnels des médias, des arts et de l’industrie cinématographique, indique le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Conçu comme une plateforme d’échange et de mise en réseau (networking), le « Cannes Prestige Summit » est un événement parallèle qui se tient à Cannes durant la quinzaine du festival a pour objectif de valoriser des projets artistiques et des œuvres cinématographiques venus du monde entier à travers des projections, des rencontres professionnelles, des hommages et des remises de prix.

« Cette distinction vient confirmer la présence continue des talents tunisiens dans les différents espaces cinématographiques internationaux et offre au film Ronda 13 un rayonnement supplémentaire parmi les événements organisés durant le Festival de Cannes», ajoute encore le CNCI en félicitant toute l’équipe du film et à l’ensemble des personnes ayant contribué à cette œuvre.