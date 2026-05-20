Un salon africain dédié aux services à forte valeur ajoutée

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) et le Tunisia Consortium for African Development (Tucad) annoncent officiellement le lancement du salon African Technology & Expertise Expo (Atex), qui se tiendra les 6, 7 et 8 avril 2027 au Palais des Congrès de Tunis.

Cette nouvelle initiative panafricaine ambitionne de devenir l’exposition africaine de référence dédiée aux services, à l’expertise, aux technologies et aux solutions à forte valeur ajoutée au service du développement et de la transformation économique du continent africain.

Dans un contexte marqué par l’accélération des grands projets structurants en Afrique dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, du numérique, de l’industrie, de la santé, de l’eau, des télécommunications, de la finance et de la modernisation des administrations, le continent fait face à un besoin croissant en expertise qualifiée, en innovation, en ingénierie et en solutions technologiques capables d’accompagner durablement sa transformation économique et sociale.

Atex se positionne comme une plateforme stratégique panafricaine visant à connecter les sociétés de services, les entreprises technologiques, les sociétés d’ingénierie, les bureaux de conseil, les experts, les investisseurs, les bailleurs de fonds, les institutions publiques ainsi que les opérateurs économiques africains et internationaux autour des grands projets de développement du continent africain.

Atex assurera également la promotion du savoir-faire tunisien et africain dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, l’éducation, la santé, le tourisme, l’industrie, l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, les services financiers, l’ingénierie et les solutions intelligentes au service du développement du continent.

Cette première édition sera organisée avec le soutien d’un ensemble de partenaires nationaux et internationaux, d’institutions publiques et privées, d’organisations panafricaines, d’acteurs économiques, technologiques et financiers ainsi que de plusieurs structures engagées dans le développement de la coopération

économique et technologique entre la Tunisie et le continent africain.

À travers cette initiative, le TABC et Tucad réaffirment leur engagement en faveur du renforcement de la coopération, du développement des chaînes de valeur africaines et du positionnement de la Tunisie comme hub régional de services, d’expertise et de technologies vers l’Afrique.

L’ambition d’Atex : faire émerger une nouvelle génération de coopération Sud-Sud, fondée sur le transfert de compétences, la co-construction, la co-production, le co-développement, et faire naître les champions africains qui relèveront les grands défis du continent et porteront durablement sa transformation.

Communiqué.