La Tunisie doit mobiliser 55 milliards de dollars pour son plan climat

Les responsables tunisiens sont très forts lorsqu’il s’agit d’échafauder des plans et d’élaborer des stratégies. Quant à passer à l’exécution, à la réalisation et à l’inauguration de projets concrets qui améliorent la vie quotidienne des citoyens, il faut repasser !

C’est ainsi qu’on apprend que la Tunisie ambitionne de mobiliser environ 55 milliards de dollars (pour un PIB estimé à 60,7 milliards de dollars), soit plus de 161 milliards de dinars, pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie climat 2026-2035, dont l’objectif est de réduire l’intensité carbone de 62 % d’ici 2035, sachant que la contribution du pays aux émissions mondiales est des plus faibles.

Ce plan figure dans la «Contribution déterminée au niveau national» (CDN 3.0), présentée lors du séminaire sur la politique climatique qui s’est tenu à Gammarth dans le cadre du Forum national sur l’adaptation au changement climatique (16-17 mai 2028), dont l’agence de presse Tap a rendu compte.

La nouvelle stratégie prévoit une réduction de l’intensité carbone de l’économie de 46,4 % d’ici 2030 et de 62 % d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2010.

Pour la première fois, selon ce document, la trajectoire de la Tunisie prévoit une réduction absolue de 34 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035 par rapport à 2010.

En matière d’adaptation, le dossier identifie sept secteurs vulnérables : les ressources en eau et l’assainissement, l’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire, la santé, les écosystèmes et la biodiversité, les infrastructures et les établissements humains, le patrimoine culturel et les moyens de subsistance.

La Tunisie, bien que ne contribuant que faiblement aux émissions mondiales, est considérée comme particulièrement exposée à la hausse des températures, à la diminution des précipitations, à la sécheresse, aux inondations et à l’érosion côtière.

L’eau est l’enjeu le plus sensible du plan, qui vise à accroître l’utilisation des eaux non conventionnelles, à porter la capacité de dessalement à 265 millions de mètres cubes par an d’ici 2035 et à augmenter le taux de réutilisation des eaux usées traitées en agriculture à 50 %.

Dans le secteur agricole, le plan prévoit également des interventions sur 1,2 million d’hectares de terres dégradées.

L’énergie demeure un axe prioritaire de la réduction des émissions, représentant environ 87 % des besoins d’investissement en matière d’atténuation.

La Tunisie prévoit de couvrir 26 % de ses besoins grâce à ses ressources nationales, les 74 % restants dépendant d’un soutien financier international.

Selon les projections, sans mesures urgentes, l’économie tunisienne pourrait connaître une contraction de son PIB de 3,4 % d’ici 2030.

Voilà pour les plans tirés sur la comète. Rendez-vous donc en 2035 pour faire le bilan de ce qui sera effectivement réalisé, d’ici là, et de ce qui sera reporté de nouveau aux calendes grecques.

I. B.