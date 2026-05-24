La Tunisie classée 8e pays africain utilisant l’IA générative  

La Tunisie arrive à la 8e place des pays africains où l’on utilise le plus l’IA générative au 1er trimestre 2026, selon un rapport intitulé «Global AI Diffusion – Q1 2026 Trends and Insights» publié le 1er mai 2026 par le géant technologique américain Microsoft.

Le rapport révèle que l’Afrique du Sud, la Namibie, la Libye et le Gabon occupent les 4 premières places africaines ex aequo en matière d’usage des outils d’intelligence artificielle (IA) générative tels que ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot au premier trimestre 202.

Le rapport mesure la diffusion de l’IA dans le monde en s’appuyant sur la proportion de personnes âgées de 15 à 64 ans ayant utilisé une solution d’IA générative (GenAI) entre le 1er janvier et le 31 mars 2026 à partir de données télémétriques agrégées et anonymisées de Microsoft.

Ces données sont ensuite ajustées pour tenir compte des différences en matière de parts de marché des systèmes d’exploitation et des appareils connectés, du taux de pénétration d’Internet et de la population nationale.

En Afrique du Sud, 23,1% de la population s’est servie de l’IA générative au 1er premier trimestre de l’année en cours. Le pays arc-en-ciel est suivi de la Namibie, 2e avec un taux d’utilisation de 15,1%, de la Libye et du Gabon, 3e (15%), de l’Egypte et le Botswana,5e (14,8%), du Sénégal, 7e (13,9%) et de la Tunisie, 8e (13,5%). L’Algérie se classe 9e (13,2%) et le Maroc 12e (11,7%).

Il convient aussi de préciser que, selon ce même rapport, les Emirats arabes unis sont le leader mondial de l’adoption de la GenAI avec 70,1% de leur population utilisant cette technologie, talonnés par Singapour 2e (63,4%), la Norvège 3e (48,6%), l’Irlande 4e (48,4%) et la France 5e (47,8%).

Voici, par ailleurs, leclassement des pays africains où l’on utilise le plus l’IA générative au 1er trimestre 2026 tel que publié par le journal économique panafricain Ecofin.

1-Afrique du Sud (23,1% de la population)

2-Namibie (15,1%)

3-Libye (15%)

-Gabon (15%)

5-Egypte (14,8%)

-Botswana (14,8%)

7-Sénégal (13,9%)

8- Tunisie (13,5%)

9-Algérie (13,2%)

10-Zambie (13,1 %)

-Côte d’Ivoire, (13,1 %)

12-Maroc (11,7%)

13-Gambie (11,4%)

14-Angola (10,9%)

-Madagascar (10,9%)

-Malawi (10,9%)

-Mozambique (10,9%)

18-Bénin (10,1%)

-Burkina Faso (10,1%)

-Ghana (10,1%)

-Guinée (10,1%)

-Guinée-Bissau (10,1%)

-Liberia (10,1%)

-Mali (10,1%)

-Mauritanie (10,1%)

-Niger (10,1%)

-Nigeria (10,1%)

-Sierra Leone (10,1%)

-Togo (10,1%)

30-Lesotho (9,8%)

31-Kenya (8,7%)

-Cameroun (8,7%)

-Centrafrique (8,7%)

-Tchad (8,7%)

-Congo (8,7%)

-RD Congo (8,7%)

37-Zimbabwe (8,5%)

38-Burundi (7,6%)

-Erythrée (7,6%)

-Ethiopie (7,6%)

-Somalie (7,6%)

-Soudan du Sud (7,6%)

-Soudan (7,6%)

-Tanzanie (7,6%)

-Ouganda (7,6%)

46-Rwanda (7,2%)

I. B.