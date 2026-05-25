Renforcer les échanges énergétiques entre la Tunisie et l’Algérie

La discussion des moyens de renforcer l’intégration énergétique algéro-tunisienne et de satisfaire les besoins du réseau électrique tunisien durant l’été 2026 ont été au centre de la rencontre, le dimanche 24 mai 2026, à Alger, entre le PDG par intérim du groupe algérien Sonelgaz, Abdelhamid Rais, et le PDG de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), Faycel Tarifa.

Selon un communiqué publié par Sonelgaz, et rapport par l’agence algérienne APS cette réunion a permis d’évaluer l’état actuel de la coopération bilatérale et d’explorer les pistes de son expansion, afin de relever les défis énergétiques actuels et d’améliorer la coordination entre les réseaux algérien et tunisien.

Les discussions ont porté sur les mécanismes de renforcement des échanges énergétiques, notamment dans les régions frontalières, afin de garantir un approvisionnement continu et de répondre aux besoins de la Tunisie lors des pics de consommation.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué le développement de la coopération technique et l’intensification des échanges d’expertise, ainsi que l’exploration de nouveaux projets de collaboration visant à élever le partenariat bilatéral à un niveau plus intégré.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts conjoints et à renforcer le partenariat entre leurs entreprises, conformément aux transitions énergétiques et afin d’améliorer la stabilité et la sécurité du système régional d’électricité et de gaz.

Rappelons que l’Algérie est le principal fournisseur d’énergie de la Tunisie, couvrant la majorité de ses besoins en gaz naturel, notamment pour faire tourner ses centrales électriques et répondre à la demande intérieure, et une part significative de sa consommation d’électricité. Ce partenariat stratégique permet à Tunis de pallier le déclin de sa production nationale d’énergie, qui couvre moins de 50% de ses besoins, et d’assurer sa sécurité énergétique.

En plus des importations directes, la Tunisie perçoit une redevance sur le transit du gazoduc qui achemine le gaz algérien vers l’Italie via son territoire.

Les réseaux électriques algérien et tunisien sont interconnectés, ce qui permet des transferts réguliers d’énergie pour sécuriser les deux pays et réduire les coûts. Lors des pics de demande ou des pannes techniques sur le réseau tunisien, l’Algérie augmente régulièrement ses volumes livrés pour garantir l’approvisionnement du pays voisin.

I. B.