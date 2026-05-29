Adolescent tué à El Kantaoui | 8 arrestations, dont l’auteur principal

L’enquête avance à grands pas après le meurtre tragique d’un adolescent de 17 ans, survenu la nuit dernière dans la zone touristique d’El Kantaoui (Sousse).

Le nombre d’individus arrêtés et placés en garde à vue est désormais porté à huit, indique Jawhara FM citant une source ce vendredi 29 mai 2026, en précisant que l’arme du crime a été saisie en possession du suspect principal ( 21 ans).

La même source ajoute que les arrestations ont été efefctuées par la police judiciaire de Sousse-nord, qui a mené des descentes dans plusieurs habitations de la localité d’Akouda.

Le Parquet a ordonné la mise en détention des suspects et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes et le mobile de ce drame qui a secoué la région.

Y. N.