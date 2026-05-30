Conférence à Tunis | Les médias à l’ère du numérique

La 30e édition de la Conférence internationale de l’Arab-US Association of Communication Educators (Ausace) les 4, 5 et 6 novembre 2026 à l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi) de l’Université de La Manouba sous le thème de «La globalisation des médias à l’ère du numérique : algorithmes, lois, éthique et société».

Cette édition jubilaire constitue un moment scientifique d’exception, marquant trois décennies de coopération académique entre l’Ausace et la communauté internationale des chercheurs en communication, journalisme et sciences de l’information.

Dans un contexte mondial profondément transformé par les technologies numériques, la globalisation des médias soulève des enjeux majeurs liés à la circulation de l’information, à la gouvernance des plateformes et à l’impact croissant des algorithmes sur la production, la hiérarchisation et la visibilité des contenus.

Les mutations médiatiques contemporaines

Le thème de cette 30e conférence met en lumière quatre dimensions fondamentales : 1- les algorithmes, qui redéfinissent les logiques de diffusion et de hiérarchisation de l’information ; 2- les cadres juridiques, en constante évolution face aux plateformes globales et aux nouveaux écosystèmes numériques ; 3- l’éthique, devenue centrale dans un environnement marqué par la désinformation, l’essor de l’intelligence artificielle et la fragmentation des publics ; 4- la société, qui subit, accompagne et reconfigure ces transformations profondes des pratiques médiatiques et communicationnelles.