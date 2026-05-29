​Tunis | Accès gratuit à l’occasion de la réouverture du Belvédère

​Bonne nouvelle pour les familles et les amoureux de la nature : l’accès au parc zoologique du Belvédère sera exceptionnellement gratuit ce week-end.

​C’est ce qu’a annoncé la municipalité de Tunis, via un communiqué publié ce vendredi 29 mai 2026, qui venait d’annoncer la réouverture du parc zoologique du Belvédère suite à l’achèvement des travaux de maintenance et de rénovation.

​Pour marquer le coup et célébrer le retour des visiteurs dans ce véritable poumon vert de la capitale, les autorités ont décidé d’offrir la gratuité d’entrée pour les deux premiers jours soit samedi 30 mai 2026 à l’occasion de l’ouverture des portes à partir de 11h, ainsi que dimanche 31 mai avec une iuverture des portes prévue dès 9h.

Y. N.