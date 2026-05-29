Point sur l’enquête après l’intoxication mortelle à Sidi Bouzid

Les autorités sanitaires et judiciaires poursuivent leurs investigations après le drame survenu dans la délégation de Meknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid), où une intoxication collective a coûté la vie à deux personnes et entraîné l’hospitalisation de sept autres membres de cette même famille.

Intervenant ce vendredi 29 mai 2026 sur les ondes de Diwan FM, Béchir Saïdi, directeur de la santé préventive relevant de la direction régionale de la santé de Sidi Bouzid, a formellement démenti les rumeurs circulants sur les réseaux sociaux qui incriminaient la consommation de pastèque.

Béchir Saïdi a précisé que les neuf membres de la famille avaient partagé un déjeuner composé de couscous avec du osbane, de viande ovine, d’une salade de légumes et de boissons gazeuses, soulignant qu’aucun fruit n’avait été consommé lors de ce repas.

Les causes exactes de cette intoxication demeurent pour l’heure inconnues et les autorités attendent les conclusions des examens médico-légaux pour déterminer l’origine exacte du décès des deux victimes, âgées de 35 et 49 ans. En parallèle, les services de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont prélevé des échantillons des plats consommés afin de procéder à des analyses approfondies.

Concernant les sept autres membres de la famille admis à l’hôpital de Sidi Bouzid, la même source ajoute que leur état de santé est actuellement stable.

Y. N.