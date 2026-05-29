Casques bleus tunisiens | Une longue tradition de paix qui se conjugue aussi au féminin

Figurant parmi les plus grands contributeurs de l’ONU, la Tunisie déploie actuellement 700 gardiens de la paix dans quatre zones critiques. Parmi eux, 50 femmes incarnent la modernité et l’excellence de cet engagement historique qui dure depuis 1960.

Dans une note diffusée, ce vendredi 29 mai 2026, les Nations unies ont remercié la Tunisie pour son service et ses sacrificesen rappelant que depuis 1960, la Tunisie s’impose comme un acteur clé des missions de maintien de la paix.

La Tunisie est le 18e plus grand contributeur de personnel de maintien de la paix aux Nations Unies, avec près de 700 Casques bleus, dont 50 femmes, actuellement déployés dans quatre missions.

La Tunisie a contribué pour la première fois au maintien de la paix de l’ONU en envoyant des troupes au Congo en 1960. Aujourd’hui, ses Casques bleus servent à Abyei, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

Communiqué