Paris, base de lancement d’un Maroc «mondialisé»

Les 16 et 17 mai 2026. Un week-end au climat morose si classiquement parisien même au printemps. La Maison du Maroc comme abri. Le souffle de l’esprit Erasmus a contré les bourrasques abondamment pluvieuses sur le campus cosmopolite de la Cité Universitaire Internationale de Paris. Jusqu’à dégager un espace pour l’expression des ambitions marocaines.

Jean-Guillaume Lozato *

Après une présentation soignée tenue entièrement dans la langue de Molière, les organisateurs ont donné la parole à Samira Sitaïl, l’ambassadrice du Royaume à Paris, qui a produit un discours très protocolaire, posé, non dénué d’une certaine sensibilité. Au-delà de cette maîtrise technique d’un exposé très policé, initié avec une très convenue entrée en matière : «honneur sincère de participer à cette session du trentième Forum Horizons Maroc de l’association AMGE Caravane».

Après ce qui s’assimilait à l’antichambre du sujet à venir, l’assistance a pu pénétrer dans le vif du sujet : le Maroc, sa matière grise et son développement par rapport à ses étudiants expatriés qui se trouveraient dorénavant missionnés comme faire-valoir de la réussite patriote.

La parole fut ensuite donnée à Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances qui, après avoir insisté sur le concept du «Made in Morocco», a souligné, chiffres à l’appui, le changement de statut de son pays, sans omettre de rappeler la perfectibilité de certains aspects de ma gouvernance comme la décentralisation. Partant de cette ébauche d’autocritique, la ministre a souligné les enjeux des bilatéralités et les multilatéralités.

Déplacement de curseur sur l’échiquier du monde

Cette incursion marocaine en territoire français n’a pas été placée uniquement sous le signe du parisianisme, ni du rapprochement avec le pays hôte.

Le Maroc, après avoir emprunté une chicane composée de biais et de compromis, voire de compromissions selon les interprétations de certains, n’est plus seulement un simple demandeur. La nation dirigée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est devenue une habile négociatrice transcontinentale. Le glissement d’acteur régional d’envergure à puissance grandissante semble s’être déjà opéré. Cependant, cette prouesse d’un déplacement de curseur sur l’échiquier du monde comporte le danger d’un éparpillement oublieux de la nécessaire consolidation de certaines bases.

Avec des jeunes de mieux en mieux formés, de plus en plus qualifiés et reconnus, en plus de ses agents diplomatiques policés et sérieux, le pays ne fait plus de la simple figuration. Il y eut au passage un appel du pied en direction de la diaspora composée de Marocains fraîchement installés à l’étranger (France et Belgique surtout), d’autres qui y sont établis depuis plus longtemps, et d’autres encore dont les parents et grands-parents étaient arrivés en Europe il y a plusieurs décennies. Avec des différences ou des dissensions perceptibles lors des échanges informels autour des cocktails. Allant du positif au beaucoup plus mesuré. De Mohamed, étudiant marocain de la deuxième génération qui a affirmé «adorer Paris et Lille mais détester Bruxelles et Lyon», à Nabila exposante de passage en France : «Paris est comme Casa, avec les inconvénients de très grande ville, mais plein d’opportunités pour tout ce qui est échanges internationaux autour des RH». Tandis qu’une étudiante arabophone qui réside dans la capitale française se défend d’avoir un lien avec la berbérité, affichée par certains de ses concitoyens.

Le tissu associatif marocain a besoin d’être repensé pour gérer les diversités afin de gagner en efficacité. Comme l’ont souligné nos confrères du magazine Jeune Afrique : «La diplomatie marocaine est en avance sur la société qu’elle représente». Tout sera donc affaire non d’organisation proprement dit, mais de coordination.

Le Maroc et l’espace nord-africain

Au vu de cette évolution générale, la question se pose de pouvoir ou non parier sur le Maroc afin qu’il fasse bénéficier l’espace nord-africain de son aura, par effet d’entraînement ou d’aubaine. Encore faut-il que les autres Etats de la région se montrent coopératifs, ce qui est loin d’être acquis.

Les capacités du Royaume du Maroc à se poser en médiateur ou modérateur doublé d’un organisateur s’étaient vérifiées au sommet de Skhirat en 2015, au moment des négociations entre les différentes sensibilités libyennes. Il possède les capacités pour évoluer en terrain neutre. L’escale parisienne l’a démontré, avec la conférence suivie par un salon entrepreneurial à la Porte de Champerret.

Les intervenant(e)s de l’Etat Chérifien ont fait transparaître une forme d’assurance, outrepassant le cadre strictement national et/ou africain, en évoquant la consolidation des acquis euroafricains et euromaghrébins.

Concernant l’Europe du Sud et donc l’interface méditerranéenne, le Maroc entretient une relation profonde avec l’Espagne. Tandis que l’Italie a toujours regardé vers la Tunisie et l’Algérie pour des considérations énergétiques. Le Maroc pourrait-il compléter son carnet d’adresse et lancer des projets avec l’Italie, diversifiant ainsi ses tropismes européens ? Interrogée à ce sujet, la ministre de l’Economie et des Finances s’est montrée très intéressée mais a préféré temporiser en précisant qu’il s’agissait d’un dossier «qui mérite un développement approfondi». Une problématique sur laquelle un partenariat ou au moins une concertation avec la Tunisie serait des plus logiques. Et qui aurait pour effet de redynamiser l’espace du Grand Maghreb.

Tout en envisageant une expansion mondialisée, les antennes françaises et plus spécifiquement parisiennes du Royaume chérifien devraient tenir compte de l’emplacement de la Fondation Maison du Maroc à Paris, en pleine Cité universitaire internationale là même où l’Association tunisienne des grandes écoles (Atuge) organise régulièrement des tables rondes et autres événements…

L’espace parisien agira-t-il en terrain neutre ou en terreau fertile pour les ambitions marocaines ?