« Les Fugueuses » en ouverture du Festival du Théâtre expérimental de Médenine

La 29ème édition du Festival national du Théâtre expérimental de Médenine s’ouvrira ce samedi 30 mai 2026 à 20h00 au Complexe Culturel, avec la présentation de la pièce « Les Fugueuses ».

Coproduit par le Théâtre National Tunisien et Fabula Prod, ce spectacle est écrit et mis en scène par Wafa Taboubi. Il réunit sur scène une distribution prestigieuse, menée par Fatma Ben Saïdane et Mounira Zakraoui, aux côtés de Mohamed Bouzid, Oumaima Bahri, Lobna Noomene et Sabrine Omar.

L’intrigue suit six inconnus (cinq femmes et un homme) bloqués dans une station, liés par une attente interminable. Refusant de rebrousser chemin, ils s’unissent pour marcher vers un imaginaire plus vaste, bravant le doute et la peur pour tenter de changer leur destin.

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Assistante à la mise en scène : Abir Goumri

Conception de musique : Heni Belhamadi

Conception Costumes : Ghassen Douissa

Régie son : Heni Belhamadi & Mohamed Hedi Touti

Régie lumière : Fayçal Salah

Régie plateau : Lotfi Jebali

Costumes : Marwa Mansouri

Régie de production : Adnen Abidi

Chargée de production : Fatma Marsaoui

Direction Artistique : Hajer Toumi

Traduction en Français : Moez Awled Ahmed

Fable :



Une station… un jour ordinaire… cinq étrangères et, leur sixième, un homme.

Tous en attente d’un … fait ordinaire qui se reproduit de manière régulière.

Mais ce qui est attendu tarde à venir… un événement ordinaire et régulier.

Les autres sont rentrés chez eux… une réaction normale et prévisible

Mais nos six inconnus, eux sont restés … une réaction normale et prévisible.

Ils ne sont pas rentrés… car ils ne sont pas habitués à ce qu’ils le fassent.

Bien que leurs chemins divergent, ils s’accordent à marcher ensemble,

laissant derrière eux la détresse de l’attente vers un imaginaire plus vaste ..

Une attente plus grande…plus profonde, faite de peur et de douleur……

Ils changent de pas, espérant changer de destin…Mais ils se perdent…et le doute s’installe.

Le doute de l’existence, du vide, du comment, du pourquoi, du quand et de l’après.

Il y’aura quoi après ? ……pourquoi ne vient-il pas et pourtant ……ce qui est certain …..C’est qu’ils ne rebrousseront pas chemin.