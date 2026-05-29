« Les Fugueuses » en ouverture du Festival du Théâtre expérimental de Médenine

La 29ème édition du Festival national du Théâtre expérimental de Médenine s’ouvrira ce samedi 30 mai 2026 à 20h00 au Complexe Culturel, avec la présentation de la pièce « Les Fugueuses ».
Coproduit par le Théâtre National Tunisien et Fabula Prod, ce spectacle est écrit et mis en scène par Wafa Taboubi. Il réunit sur scène une distribution prestigieuse, menée par Fatma Ben Saïdane et Mounira Zakraoui, aux côtés de Mohamed Bouzid, Oumaima Bahri, Lobna Noomene et Sabrine Omar.
L’intrigue suit six inconnus (cinq femmes et un homme) bloqués dans une station, liés par une attente interminable. Refusant de rebrousser chemin, ils s’unissent pour marcher vers un imaginaire plus vaste, bravant le doute et la peur pour tenter de changer leur destin.
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Assistante à la mise en scène : Abir Goumri
Conception de musique : Heni Belhamadi
Conception Costumes : Ghassen Douissa
Régie son : Heni Belhamadi & Mohamed Hedi Touti
Régie lumière : Fayçal Salah
Régie plateau : Lotfi Jebali
Costumes : Marwa Mansouri
Régie de production : Adnen Abidi
Chargée de production : Fatma Marsaoui
Direction Artistique : Hajer Toumi
Traduction en Français : Moez Awled Ahmed
Fable :
Une station… un jour ordinaire… cinq étrangères et, leur sixième, un homme.
Tous en attente d’un … fait ordinaire qui se reproduit de manière régulière.
Mais ce qui est attendu tarde à venir… un événement ordinaire et régulier.
Les autres sont rentrés chez eux… une réaction normale et prévisible
Mais nos six inconnus, eux sont restés … une réaction normale et prévisible.
Ils ne sont pas rentrés… car ils ne sont pas habitués à ce qu’ils le fassent.
Bien que leurs chemins divergent, ils s’accordent à marcher ensemble,
laissant derrière eux la détresse de l’attente vers un imaginaire plus vaste ..
Une attente plus grande…plus profonde, faite de peur et de douleur……
Ils changent de pas, espérant changer de destin…Mais ils se perdent…et le doute s’installe.
Le doute de l’existence, du vide, du comment, du pourquoi, du quand et de l’après.
Il y’aura quoi après ? ……pourquoi ne vient-il pas et pourtant ……ce qui est certain …..C’est qu’ils ne rebrousseront pas chemin.
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