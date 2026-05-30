Décès d’Edgar Morin | Une voix majeure de la pensée humaniste

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin est décédé ce samedi 30 mai 2026 à Paris à l’âge de 104 ans. Avec lui disparaît l’un des intellectuels les plus influents de son époque, dont la réflexion sur la complexité, la démocratie et le destin commun de l’humanité a marqué plusieurs générations à travers le monde.

Né en 1921, résistant durant la Seconde Guerre mondiale, chercheur, essayiste et théoricien de la «pensée complexe», Edgar Morin a consacré sa vie à comprendre les transformations du monde contemporain. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, s’est construite autour d’une conviction fondamentale : les grands défis de notre temps ne peuvent être appréhendés à travers des approches fragmentées ou des réponses simplistes.

À rebours des certitudes idéologiques et des cloisonnements disciplinaires, Morin plaidait pour une connaissance capable de relier les savoirs, les cultures et les expériences humaines. Cette démarche l’a conduit à développer une réflexion originale sur les rapports entre science, politique, culture et société.

Tout au long de son parcours, il s’est également affirmé comme un défenseur constant des libertés démocratiques et de la dignité humaine. Plusieurs de ses prises de position ont porté sur la lutte contre les exclusions, les nationalismes de fermeture et les logiques de domination. Pour lui, la démocratie ne constituait jamais un acquis définitif mais un processus fragile exigeant vigilance et participation citoyenne.

Responsabilité individuelle et solidarité collective

Dans un monde marqué par les crises climatiques, les conflits, les inégalités croissantes et la montée des replis identitaires, Morin appelait à développer une conscience de l’interdépendance entre les peuples. Son concept de «communauté de destin» humaine demeure aujourd’hui l’un des fils conducteurs de sa réflexion.

L’influence de Morin a largement dépassé les cercles universitaires. Ses travaux ont nourri les débats sur l’éducation, la gouvernance, le dialogue interculturel et les mutations de la mondialisation. Son appel à articuler responsabilité individuelle et solidarité collective continue d’inspirer chercheurs, enseignants, responsables publics et acteurs de la société civile.

Avec la disparition de Morin, le monde intellectuel perd une figure rare : un penseur qui aura traversé plus d’un siècle d’histoire sans jamais renoncer à l’esprit critique ni à l’exigence humaniste. Son héritage demeure une invitation à penser la complexité du monde plutôt qu’à céder aux simplifications, et à placer l’humain au cœur des choix politiques et sociaux.

Au-delà de l’œuvre, reste une leçon de lucidité et d’espérance : celle d’un homme convaincu que l’avenir de l’humanité dépend de sa capacité à conjuguer liberté, solidarité et responsabilité.

Djamal Guettala