Pluies annoncées pour cette nuit | Les régions concernées

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des perturbations locales pour la fin de la soirée de ce lundi 1er juinn 2026 et le début de cett nuit.

Des cellules orageuses locales accompagnées de pluies et de chutes de grêle par endroits sont attendues sur le Centre et localement sur le Sud du pays, précise l’INM.

La même source annonce un vent soufflant de secteur Est et qui sera assez fort dans le Sud et faible à modéré sur le reste du pays et une mer globalement peu agitée, devenant localement agitée sur les côtes nord.

Pour les températures, l’INM annonce des minimales comprises entre 18°C et 23°C dans le nord, sur les hauteurs et près des côtes et entre 24°C et 29°C dans le reste des régions.

Y. N.