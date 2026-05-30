ONSR | Hausse de près de 15% du nombre de morts sur les routes tunisiennes

Selon les derniers chiffres de l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), le nombre de victimes sur les routes est en nette progression depuis le début de l’année.

Le bilan est lourd et les indicateurs virent au rouge alerte l’ONSR en affirmant que le nombre de décès dus aux accidents de la route a enregistré une hausse préoccupante de 14,59% depuis le début de l’année et jusqu’au lundi 25 mai 2026, par rapport à la même période de l’année précédente.

Face à cette recrudescence de la violence routière, l’Observatoire tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur l’urgence de renforcer les campagnes de sensibilisation, de durcir les contrôles et de revoir les comportements au volant pour stopper cette hémorragie.

Y. N.