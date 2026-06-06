Tunisie vs Belgique en live streaming : match amical 2026

Ce samedi 6 juin 2026, les Aigles de Carthage affrontent les Diables Rouges au Stade Roi Baudouin dans un match amical international très attendu. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jeremy Doku, Amadou Onana, Youri Tielemans et Charles De Ketelaere devraient être alignés d’entrée côté belge, tandis que chez les Tunisiens, Montassar Talbi, Yan Valéry, Omar Rekik, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane et Abdelmouhib Chamakh sont attendus dans le onze de départ de Sabri Lamouchi.

Le match Tunisie – Belgique sera diffusé en direct sur Watania 1 dès 14h00 (heure tunisienne), avec également une diffusion sur Diwan Sport.

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