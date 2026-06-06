Tunisie | Solidarité : « Run of Heroes » ce dimanche à la Marsa

L’Association tunisienne de greffe de moelle osseuse (ATGMO) donne rendez-vous aux passionnés de course à pied et aux citoyens solidaires à La Marsa pour la 5e édition de son événement phare, « Run of Heroes ».

Plus qu’une simple compétition sportive, cette course est un élan de générosité visant à financer les charges du foyer d’accueil des malades de l’association.

Derrière l’organisation de cet événement, les chiffres témoignent de l’impact direct des actions de l’ATGMO sur le terrain : 143 familles de malades ont déjà bénéficié de nuitées d’hébergement offertes, 140 dons ont été alloués au transport des patients, et d’importants travaux de rénovation ont enfin pu être entamés pour améliorer les structures d’accueil.

Et c’est pour pérenniser ces actions indispensables que la communauté des coureurs se mobilise de nouveau ce dimanche 7 juin 2026 sur différents circuits:

Un circuit de 10 km destiné aux passionnés de course à pied et aux compétiteurs.

Le « Run Family » de 3 km, une marche solidaire à partager en famille ou entre amis, axée sur le partage et sans enjeu de podium.

Le « Run Kids » de 1 km, pour permettre aux plus jeunes de participer activement à cette cause.

Le village sportif ouvrira ses portes dès 07h30 pour accueillir les participants avant la séance d’échauffement collectif prévue à 7h45 et les départs s’échelonneront à partir de 8h30 pour le 10 km, suivi du 3 km à 8h40 et du 1 km à 8h50.

La matinée sera rythmée par des animations, des ateliers de sensibilisation et la distribution de cadeaux partenaires, avant la remise des prix à 11h00 et la clôture de l’événement à midi.

Parmi les nouveautés de cette année, les participants pourront se procurer en exclusivité le tee-shirt officiel de cette 5e édition aux points de retrait des dossards. Les organisateurs ont également facilité la gestion logistique en proposant la livraison groupée des dossards pour les clubs et des dossards personnalisés pour les engagés.

Les personnes souhaitant associer leur marque à cette cause peuvent encore contacter l’organisation par courriel à contact@atgmo.org ou par téléphone au 29 343 485. Il reste également possible de soutenir directement les actions de l’atGmo en effectuant un don sur le compte BNA de l’association via le RIB : 03212122010110643002.