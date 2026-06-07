Le poème du dimanche | ‘‘La cinquième nuit’’ d’August Strindberg

Né en 1849 et décédé en 1912 à Stockholm, August Strindberg est poète, romancier, dramaturge et peintre suédois.

Après avoir vécu dans différents pays européens, Strindberg s’installe en France à deux reprises, en 1883 et 1894 où il se lie d’amitié avec le peintre norvégien Edvard Munch. Exerce plusieurs métiers dont, alchimiste dans un laboratoire. Son œuvre, classée entre naturalisme et expressionisme, est considérée comme majeure dans la littérature suédoise. Elle inspirera le cinéaste Ingmar Bergman qui montera aussi son théâtre. Le recueil dont est extrait ici le poème est composé de Cinq nuits.

Tahar Bekri

Les années de voyage se terminent

quand l’esprit fatigué et le corps usé

aspirent à rentrer au pays, retrouver

les souvenirs et les lieux, mirages merveilleux

surgissant dans les rêves de la nuit,

dans l’ivresse poétique de qui a le mal du pays,

voir s’ils supportent la lumière du jour

et s’ils ne paraissent bien maigres

quand on lève le store et que s’éteint la veilleuse

et que le somnambule brusquement est arraché au sommeil.

Lesté d’impressions, de collines romaines,

hôtels suisses, douanes prussiennes,

socialisme, septennat,

paix éternelle, concordats :

fatigué des salades et de vins acides,

rassasié de saucisses et de fausses sardines,

de macaronis, de Hofbräu et d’huile

morues danoises, églefins norvégiens,

tambourins et castagnettes,

tintamarres et chansonnettes,

boulevards à dalles d’asphalte,

paysages brûlés, voilés de poussière,

fleuves desséchés au lit boueux,

prairies rouges comme tapis de coco,

tout ce qui en la mémoire prend

pour l’esprit malade couleur de cadavre.

Et maintenant que les canards en ordre de bataille

montrent en volant le chemin du pays,

où les hêtres poussent leurs bourgeons,

fatigué de la vie, le pèlerin revient vers le Nord

(Extraits)

Traduit du suédois par Jean de Faramond

‘‘Nuits du somnambule par jours éveillés’’, Librairie Séguier, 1990.