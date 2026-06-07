‘‘Défis et remords’’ de Mohamed Louati ou les blessures de l’histoire

Dans ‘‘Défis et remords’’ (publié à compte d’auteur, Tunis, 2025, 296 pages), le deuxième roman de l’écrivain Mohamed Louati, après ‘‘Les bonbons à la menthe. L’histoire de Zbagliato’’ (éditions Zeyneb, 2024), se croisent amour interdit, poids des traditions, exil volontaire, secrets de famille et choix douloureux, à travers le parcours cahoteux d’un couple tuniso-français uni par l’amour mais ballotté par le destin.

Lotfi Sahli

L’action de ce roman très documenté se déroule au cours de la première moitié du 20e siècle et met en scène les communautés arabes, françaises et italiennes dans une ville de Bizerte, à la fois arabe, méditerranéenne et cosmopolite, en pleine transformation sociale et urbaine.

Le roman et son auteur ont été au centre d’une rencontre, samedi 6 juin 2026, à la médiathèque de l’Alliance Française de Bizerte, dirigée par Hajer Sfaxi. Présentée par Fathi Belkahia, président de l’alliance Française à Bizerte et modérée par Samy Antar, professeur d’histoire et de géographie, cette rencontre a permis au public de découvrir les multiples facettes d’un écrivain et d’une œuvre romanesque ancrée dans l’histoire de la ville de Bizerte, à la frontière du réel et de l’imaginaire, où le récit est riche en rebondissements et en émotions, et les motivations complexes des personnages donnent toute leur force aux thèmes abordés.

Abbes Mohsen, ancien maire de Tunis et ancien ambassadeur de Tunisie à La Haye, également camarade de classe de l’auteur, est venu de Tunis pour prendre part à la rencontre.

De Marseille à Bizerte

L’histoire de ‘‘Défis et remords’’ prend racine en 1909, au temps où la France, puissance «protectrice», renforçait son contrôle sur la Tunisie.

Rose était une fille de la terre, née au cœur secret de la campagne normande. Sa vie tenait dans un périmètre étroit, une ligne droite tracée entre la maison familiale et la forêt où son père brûlait le bois. Elle ne franchissait les frontières du village que pour lui porter ses provisions, marchant dans l’odeur de la suie et de la mousse humide. Une existence simple, austère, réglée par le pas des saisons. Puis, il y eut le grand départ.

Quittant son nid natal, elle monta dans un train pour Marseille. Collée à la lucarne du wagon, Rose vit le monde s’élargir pour la première fois, regardant défiler les paysages de France comme un rêve éveillé. C’était le prélude au grand saut : à Marseille, la terre s’arrêta. Elle embarqua sur un navire, direction Bizerte, abandonnant la fraîcheur de son bocage pour l’inconnu de la mer et la promesse d’une autre rive.

Au terme du voyage, Bizerte devint sa terre d’ancrage. Rose fut placée au service d’un officier français. Sa tâche dépassait celle d’une simple servante : elle devint gouvernante, une femme de ménage au rang rehaussé par la confiance qu’on lui portait. Sur ses jeunes épaules reposaient désormais l’entretien de la demeure et le soin de trois enfants, insufflant un peu de sa rigueur normande dans ce nouveau foyer colonial.

D’une rive l’autre

Sur cette autre rive, si loin des brumes de la Normandie, vivait Habib.

C’était un jeune Tunisien au sang vif, charmeur et ouvert sur le monde, un bon vivant qui ne boudait pas les plaisirs de l’existence, s’autorisant ici et là le goût défendu de quelques breuvages et apéritifs. Il maîtrisait l’italien et le français, et vivait dans le vieux quartier arabe, un enchevêtrement de ruelles qui venait se heurter à la ville européenne, cette cité moderne que les colons français étaient alors en train de faire émerger.

Alors, le destin noua ses fils. Par un simple hasard, leurs regards se croisèrent. Ce fut un coup de foudre, une étincelle brute qui alluma instantanément le désir dans le cœur de l’un et de l’autre.

De ce feu naquit un amour interdit. Autour d’eux, les deux familles restèrent perplexes, puis abasourdies face à cette union inattendue que tout condamnait. Le couperet tomba, net et cruel : le reniement. Pour des raisons de sang, de religion et de rang social, chacun fut banni par les siens, laissant les deux amants seuls face au monde, riches de leur seul amour.

Ils forcèrent le destin et se marièrent en 1913, s’inventant un premier nid dans l’exiguïté d’un petit studio.

Puis, le miracle de l’apaisement eut lieu. La mère d’Habib, Douja, sut trouver la force du pardon. Elle ouvrit grand les portes de la maison familiale, bénit l’union et adopta sa bru, Rose la Normande, comme sa propre fille. Durant dix mois, le jeune couple vécut ainsi sous ce toit bienveillant, réconcilié avec une partie de ses racines.

Mais le sursis fut de courte durée. Juste avant que le monde ne sombre dans le chaos de la Première Guerre mondiale, ils plièrent bagage et s’envolèrent vers la France, poussés à nouveau vers l’inconnu, où les attendaient d’autres déboires.

Ces quelques lignes laissent deviner une fresque humaine d’une immense richesse, où l’amour et le courage s’entrechoquent avec le tumulte de l’Histoire et le choc des cultures. Le destin de Rose et Habib, suspendu aux portes de cette Grande Guerre, donne effectivement le frisson et l’envie de tourner les pages de cette histoire inspirée de faits réels.

Entre blessures et ambitions

Lors du débat, Mohamed Louati a souligné le travail de recherche qui a précédé l’écriture de son roman. En s’appuyant sur des archives et des témoignages de l’époque, il a cherché à mettre en lumière certaines réalités historiques dont il a nourri cette fiction profondément émouvante. L’auteur a notamment évoqué des thématiques universelles du racisme et des préjugés entre communautés, des tensions sociales entre Tunisiens eux-mêmes, du fossé séparant les familles aisées des plus modestes, mais aussi des valeurs humaines intemporelles comme la générosité, la modestie et la solidarité.

À travers son récit, il invite ainsi le lecteur à une réflexion sur l’humaine condition, entre blessures héritées du passé et aspirations à une société plus juste et plus fraternelle.

Ce qu’on retient surtout de cette rencontre littéraire, c’est la découverte d’un grand serviteur de l’État dont le parcours force l’admiration. Ancien maire de Bizerte, gouverneur, président-directeur général d’une entreprise publique, vice-président de la Jeune chambre Internationale et haut administrateur aux Nations unies, Mohamed Louati s’est distingué tout au long de sa carrière par son sérieux, sa rigueur et son esprit cartésien, comme l’a d’ailleurs souligné l’un des intervenants.

Rien ne laissait pourtant présager que derrière cet homme de devoir et d’action se cachait un romancier aussi sensible. À travers son œuvre, il révèle une remarquable finesse d’observation, une profonde sensibilité humaine et un réel talent d’écriture. Sa plume élégante et maîtrisée donne vie à des personnages attachants et à des récits pleins d’émotion. Cette rencontre nous a permis de découvrir une autre facette de sa personnalité, celle d’un conteur habile qui sait captiver son lecteur et le tenir en haleine. Au terme de cet échange, on est restés sur notre faim, dans l’attente impatiente du troisième volet de cette saga prometteuse.