Association tunisienne des routes | Journée sur la sécurité des infrastructures

L’Association tunisienne des routes a organisé une rencontre a réuni experts, ingénieurs, universitaires, gestionnaires d’infrastructures et professionnels du secteur autour d’un objectif commun : mieux comprendre, anticiper et gérer les risques géotechniques qui menacent nos infrastructures de transport et nos territoires.

Au cours de cette journée, les participants ont pu échanger autour de plusieurs thématiques majeures : les mécanismes des glissements de terrain, les techniques de protection et de confortement, la gestion des eaux de ruissellement, les impacts des précipitations extrêmes, ainsi que des retours d’expérience concrets sur des ouvrages routiers et ferroviaires.

Les discussions ont mis en évidence l’importance d’une approche intégrée combinant expertise technique, innovation, surveillance continue et adaptation aux changements climatiques afin de renforcer la résilience des infrastructures et garantir leur durabilité.

La richesse des présentations, la qualité des échanges et la diversité des expériences partagées ont confirmé la nécessité de poursuivre ce type d’initiatives pour accompagner les acteurs du secteur face aux défis actuels et futurs.

L’Association tunisienne des routes a par ailleurs adressé ses plus sincères remerciements à l’ensemble des intervenants, partenaires, sponsors et participants ainsi qu’au Ministre de l’Équipement et de l’Habitat pour son soutien à cette initiative et pour l’intérêt accordé au développement des compétences techniques, à la sécurité des infrastructures et au renforcement de la résilience de nos territoires face aux risques naturels.

Communiqué