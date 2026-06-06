Tunisie | Météo pour cette nuit

Pour cette nuit, l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un ciel nuageux sur la majeure partie du pays, avec des vents forts à l’ouest et une baisse de la visibilité dans le sud.

En début de nuit, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies isolées sont attendues sur les régions ouest du Nord et du Centre. Par la suite, le ciel deviendra progressivement partiellement nuageux, ajoute l’INM.

Se basant sur ses prévisions, l’INM appelle à la prudence dans le sud, où des vents sont annoncés, provoquant des tourbillons de sable locaux qui réduiront nettement la visibilité.

Pour les températures, les nocturnes vont varier entre 20°C et 25°C au nord, sur les zones côtières et sur les hauteurs, et entre 26°C et 30°C ailleurs, avec un pic à 36°C attendu à l’extrême sud du pays.

Y. N.