FTHB | Karim Helali réélu haut la main pour un nouveau mandat

Sans surprise, le président sortant de la Fédération tunisienne de handball (FTHB), Karim Helali, a conservé son poste à l’issue de l’assemblée générale élective. Il rempile ainsi pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête de la structure dirigeante du handball tunisien.

Le verdict des urnes a été sans appel : la liste de Karim Helali a largement devancé celle de son concurrent, Kamel Snoussi, en récoltant 87 suffrages contre seulement 35 voix.

Pour mener à bien ce mandat (2026-2030), Karim Helali sera épaulé par Leïla Zarraa en tant que vice-présidente. Le reste de l’équipe gagnante est constitué de : Adnane Aouiane, Zied Nattat, Sami Hamrouni, MEriem Aloulou, Hana Guennaoui, Haythem Souissi, Maher Othmane, Hazem Mansouri, Aymen Gabsi, Ahmed Mabrouk, Lotfi Mokni, Helmi Dridi, Hela Ajimi et Mohamed Ali Zayani.

Y. N.