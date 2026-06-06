Hatem Amira nommé DG de MAE Assurances   

Le conseil d’administration de la Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE Assurances) a annoncé la nomination de Hatem Amira au poste de directeur général de la société, à compter du 1er juin 2026, succédant à Lassâad Zarrouk, qui dirigeait l’entreprise depuis 2017.

M. Amira a occupé plusieurs postes de direction et de haute responsabilité dans le secteur des assurances, notamment celui de directeur général du Bureau unifié automobile tunisien (Buat), avant de prendre la direction générale de la Fédération tunisienne des compagnies d’assurance (Ftusa) en 2020. À ce titre, il a activement contribué au développement du secteur des assurances en Tunisie, en renforçant sa représentation et en défendant ses intérêts.

Fort d’une carrière remarquable de plus de trente ans dans l’assurance et la gouvernance du secteur, M. Amira aura pour mission de poursuivre le développement de MAE Assurances, de renforcer sa position sur le marché et de soutenir ses ambitions de croissance et d’innovation afin de servir au mieux les intérêts de ses membres et de répondre à leurs attentes.

Par cette nomination, MAE Assurances réaffirme son engagement en faveur du développement et de la modernisation continus, tout en consolidant son rôle d’acteur majeur du secteur de l’assurance coopérative en Tunisie.

Fondée en 1962, MAE Assurances compte plus de 300 000 adhérents et emploie plus de500 individus.

L. B.