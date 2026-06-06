France | Décès de Bernadette Chirac à l’âge de 93 ans

L’ancienne Première dame de France, Bernadette Chirac, est décédée ce samedi 6 juin 2026, à l’âge de 93 ans, selon plusieurs sources médiatiques françaises ayant relayé l’information. Épouse de l’ancien président Jacques Chirac, elle aura marqué la vie publique française pendant plusieurs décennies, occupant une place discrète mais constante au cœur de la Ve République.

Durant les années de présidence de Chirac (1995-2007), Bernadette a accompagné de manière continue les grandes séquences institutionnelles, tout en restant volontairement en retrait de la communication politique. Sans fonction officielle exécutive, elle a néanmoins joué un rôle d’équilibre et de présence dans l’environnement élyséen.

Son nom reste surtout associé à son engagement dans le domaine caritatif, notamment à travers la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Elle y a porté pendant de nombreuses années l’opération des Pièces Jaunes, devenue l’une des campagnes solidaires les plus connues en France. Cette action visait à améliorer les conditions d’accueil des enfants hospitalisés et à soutenir les structures de soins pédiatriques.

Figure de la réserve institutionnelle, Bernadette Chirac a toujours privilégié une forme de discrétion dans l’espace public, loin des logiques contemporaines de médiatisation des fonctions politiques. Cette posture lui a conféré une image de stabilité et de continuité dans un paysage politique en évolution.

Sa disparition marque la fin d’une séquence importante de la vie politique française, celle d’une génération étroitement liée à la Ve République et à ses grandes figures présidentielles de la fin du XXe siècle.

Au-delà de son rôle institutionnel, elle laisse l’image d’un engagement durable en faveur des causes sociales, en particulier dans le domaine hospitalier, où son action a marqué les esprits par sa constance.

Djamal Guettala