Météo | Perturbations orageuses annoncées pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des cellules orageuses locales accompagnées de pluies dans différentes régions pour cette nuit.

Ces pluies sont attendues dans les régions ouest du centre, ainsi que par endroits sur le nord et le sud, avant une stabilisation et un ciel devenant globalement peu nuageux.

Le vent soufflera fort près des côtes nord et sur le sud, tandis qu’il sera faible à modéré ailleurs avec des pointes temporaires sous les orages.

Du côté des températures nocturnes, les minimales oscilleront entre 21 et 25 °C sur les hauteurs et les côtes est, et entre 25 et 30 °C sur le reste des régions.

Y. N.