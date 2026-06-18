Affaire Ben Sedrine | Ultime report avant verdict dans deux dossiers liés à l’IVD

L’examen de deux dossiers liés aux travaux de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) et visant son ancienne présidente Sihem Ben Sedrine a été reporté.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption près le Tribunal de première instance de Tunis a ainsi décidé, ce jeudi, de reporter les deux affaires au 25 juin 2026. Une échéance présentée par des sources judiciaires, citée par l’agence Tap, comme le dernier report avant la mise en délibéré de la cour.

Parmi les personnes visées par les poursuites dans ces deux dossiers figurent l’ancien ministre des Domaines de l’État, Mabrouk Korchid, et l’ex-membre de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Khaled Krichi. Les hommes d’affaires Slim Chiboub et Abdelmajid Bouden sont également poursuivis dans le cadre de ces mêmes affaires.

Les faits de ces deux dossiers sont étroitement liés aux activités de l’Instance, notamment les procédures de conciliation qui en ont découlé, ainsi qu’au dossier complexe de la Banque Franco-Tunisienne (BFT).

Y. N.