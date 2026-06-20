Tunisie | Les 49 plages à éviter temporairement cet été

Dans le cadre du programme national de surveillance de la qualité des eaux de mer, le ministère de la Santé a annoncé, ce samedi 20 juin 2026, que la baignade est temporairement déconseillée sur 49 plages du littoral tunisien.

Cela représente environ 9 % des 539 sites de contrôle surveillés à l’échelle nationale, indique la même source en préciant que le gouvernorat de Ben Arous est le plus touché avec 18 points noirs, suivi de Bizerte (12 points), Tunis (8), Nabeul (5), Gabès (3), Ariana (2) et Sousse (1).

Le ministère a toutefois tenu à rassurer les estivants en précisant que la grande majorité des plages tunisiennes restent conformes aux normes sanitaires en vigueur. Pour guider le public, un tableau détaillé des zones concernées a été mis en ligne.

Les autorités sanitaires ont assuré que le suivi et l’actualisation des données se poursuivront régulièrement tout au long de la saison estivale, en coordination avec les municipalités et les structures régionales.