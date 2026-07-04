Quand la politique de Trump affecte le tourisme américain  

Donald Trump a causé beaucoup de tort aux États-Unis, mais un rapport récent a révélé à quel point ses actions et sa rhétorique ont nui à son pays en ce qui concerne le secteur du voyage et du tourisme. Et relancé, par ricochet, l’activité touristique en Chine, son principal concurrent, et pas seulement dans ce domaine.

Habib Glenza, à Lodz, Pologne *

Le 4 mai 2026, les démocrates du Joint Economic Committee du Congrès américain ont publié un rapport accablant concluant que les politiques tarifaires et la rhétorique publique du président Trump avaient entraîné une baisse des voyages à l’étranger et coûté des emplois au pays.

Les conséquences des politiques de Trump ont été bien plus graves qu’il n’y paraît au premier abord. Les voyages internationaux ont connu une chute spectaculaire en 2025 par rapport à l’année précédente, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars.

Le boycott des Canadiens

Le rapport mettait l’accent sur la baisse du nombre de visiteurs étrangers en provenance du Canada afin d’illustrer les effets des mesures prises par Trump durant son mandat. Les Canadiens ont commencé à boycotter les voyages aux États-Unis peu après le retour de Trump à la Maison-Blanche.

Les lourdes taxes douanières annoncées en février 2025, puis imposées au Canada en mars 2025, ont suscité la colère de nombreux Canadiens envers Trump et les États-Unis. Cependant, ce sont surtout les atteintes à leur souveraineté qui ont provoqué leur indignation.

Les déclarations appelant à faire du Canada le 51e État américain, ainsi que les moqueries sur les réseaux sociaux présentant le Premier ministre canadien comme «notre gouverneur du Canada», ont nourri, en 2025, un mouvement de boycott des produits et services américains.

Les données des douanes et de la protection des frontières des États-Unis citées par les auteurs du rapport ont montré qu’il y avait 4,2 millions de visiteurs canadiens de moins ayant passé au moins une nuit sur place en 2025 par rapport à 2024, mais ce n’était pas le seul point de données important.

Selon des données du gouvernement canadien, également reprises dans le rapport, les Canadiens ont effectué 5,7 millions d’excursions d’une journée de moins aux États-Unis, portant la baisse totale des visites canadiennes dans le pays à 9,9 millions en 2025.

Selon le rapport du Comité économique mixte du Congrès américain, les Canadiens auraient effectué un nombre record de 14 millions de voyages vers des destinations autres que les États-Unis en 2025.

Les dépenses des Canadiens en matière de voyages vers des destinations autres que les États-Unis ont connu une hausse de 14 % au cours des trois premiers trimestres de 2025 par rapport à 2024. Les dépenses consacrées aux voyages aux États-Unis ont quant à elles diminué de 15 % durant cette même période. C’est tout dire…

La chute générale des activités du tourisme

Le Comité économique mixte n’a pas inclus la baisse globale des voyages internationaux vers les États-Unis en 2025 dans son rapport. Cependant, l’US Travel Association estime que le nombre de visiteurs dans le pays a diminué de 5,5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 68,3 millions. L’Association américaine du voyage attribue principalement cette baisse à la diminution du nombre de visiteurs canadiens. Parallèlement, les dépenses des touristes étrangers ont fléchi de 2,4 %, pour atteindre 175 milliards de dollars, soit un montant encore inférieur de 19 % à celui observé en 2019.

La baisse des dépenses touristiques en 2025 a également été soulignée par le National Economic Council. Les mesures prises par le président Trump durant son mandat ont entraîné un déficit de 14 milliards de dollars pour le secteur touristique américain en 2025, une première depuis le début de la collecte de données dans ce secteur en 1999.

Le Canada n’était pas le seul pays à infliger des pertes importantes aux Etats-Unis en matière de tourisme. Les Américains ont perdu 882 millions de dollars de dépenses touristiques en raison de la baisse de 12,7 % du nombre de touristes allemands, 432 millions de dollars du fait de la diminution de 7,7 % du nombre de voyageurs français et 459 millions de dollars du fait de la baisse de 7,4 % du nombre de visiteurs australiens.

Pertes d’emplois dans le secteur du voyage américain

La chute des activités touristiques a entraîné d’importantes pertes d’emplois dans le secteur. «Le nombre d’emplois dans l’hôtellerie et l’hébergement a diminué l’an dernier pour la première fois depuis la Grande Récession, exception faite de 2020», a indiqué le Comité économique mixte.

Dans tous les États du pays, des pertes d’emplois ont été constatés dans le secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement. Le taux d’occupation des hôtels était inférieur en 2025 à celui de 2024, et le revenu par chambre disponible a diminué d’une année sur l’autre. Le Colorado arrive en tête des États les plus touchés, avec une baisse de 7,8 % de l’emploi dans l’hôtellerie et l’hébergement. Le Tennessee se classe deuxième, avec une perte de 7,3 %.

Le secteur du tourisme américain représente environ 10 millions d’emplois et contribue à hauteur de plus de 2 000 milliards de dollars à l’économie américaine chaque année, ce qui fait du ralentissement économique provoqué par Trump un problème dont les conséquences ne se sont probablement pas encore fait sentir.