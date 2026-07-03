La Chine bientôt la 1ère économie mondiale du tourisme

Ces dernières années, la Chine a progressivement surpassé les États-Unis dans plusieurs domaines. Avec 68 millions de visiteurs en 2025, elle ambitionne de ravir bientôt à la France le titre de première destination touristique mondiale (102 millions), l’Espagne (94 millions) et les États-Unis (72 millions). La Chine est, également, en bonne voie pour devenir le premier marché mondial du tourisme émetteur et dépasser ainsi les États-Unis, estime le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).

Habib Glenza, de Lodz, Pologne *

D’après un nouveau rapport du WTTC, le secteur du tourisme chinois connaît une croissance sans précédent. La Chine est désormais promise à devenir la première économie mondiale du tourisme dans les années à venir. La Chine a en effet enregistré une hausse impressionnante du nombre de voyageurs étrangers ayant choisi de visiter ce géant d’Asie du sud-est en 2025.

Dans son rapport sur l’impact économique de 2026, le WTTC a noté que la Chine avait accueilli plus de 68 millions de visiteurs en 2025. Cela représentait une augmentation de 15,5 % par rapport à l’année précédente, soit environ trois fois le taux de croissance mondial de 5,49 %. Mais ce n’était pas la seule conclusion importante.

Les dépenses des visiteurs internationaux en Chine ont bondi de 10,5 % pour atteindre 135 milliards de dollars, surpassant ainsi les niveaux de dépenses d’avant la pandémie et la croissance mondiale moyenne de 3,2 %.

La Chine aurait enregistré 9 millions d’arrivées supplémentaires en 2025 par rapport à l’année précédente. Le WTTC a également noté que cette hausse était la plus importante au monde l’an dernier. Ces excellents résultats ont eu d’autres répercussions importantes.

Le secteur chinois du voyage et du tourisme a affiché des performances supérieures à la moyenne régionale. Il a progressé de 9,9 % en 2025 pour atteindre 1 800 milliards de dollars, soit plus du double du taux de croissance mondial moyen de 4,1 %

Les avantages de la Chine pour les visiteurs

La Chine est devenue le marché du voyage et du tourisme à la croissance la plus rapide au monde, avec une progression de 8,1 %, la plus forte de la région Asie-Pacifique. Cette performance du secteur touristique chinois en 2025 s’explique, selon les informations disponibles, par plusieurs facteurs clés.

Tout d’abord, le programme de facilitation des visas chinois a été étendu à plus de 50 pays, offrant des séjours sans visa d’une durée allant jusqu’à 30 jours et des séjours de transit prolongés allant jusqu’à 10 jours.

Le marché des voyages sans visa en Chine a quintuplé depuis 2020 et a connu une croissance spectaculaire de 18 % rien qu’en 2025, selon les conclusions du WTTC.

Pékin a également mis en place une série de nouvelles initiatives et de mesures visant à faciliter les déplacements des visiteurs étrangers, notamment la biométrie aux points d’entrée et la généralisation des plateformes de paiement numérique.

L’investissement dans les infrastructures ferroviaires à grande vitesse a également joué un rôle clé dans le renforcement de la connectivité entre les principales destinations en Chine, ce qui a favorisé l’augmentation des voyages vers les villes secondaires du pays depuis les principales portes d’entrée internationales du pays.

Autres facteurs de la croissance du tourisme

Le développement à grande échelle des zones touristiques, des attractions culturelles et des parcs à thème a également attiré de nouveaux touristes dans le pays et ont fait de la Chine une destination plus compétitive.

«La reprise de la Chine montre comment des réformes politiques ciblées peuvent se traduire directement par une demande touristique entrante plus forte et une croissance soutenue», a expliqué Gloria Guevara, présidente et directrice générale du WTTC, dans des notes publiées dans un communiqué de presse.

«La poursuite des progrès en matière de simplification des procédures de visa sera essentielle pour maintenir cette dynamique. À terme, cette approche pourrait permettre à la Chine de devenir la première économie mondiale du tourisme si elle continue sur cette voie», a-t-elle poursuivi.

Le WTTC estime que le secteur touristique chinois enregistrera une croissance de 5,3 % en 2026 et bénéficiera d’une croissance annuelle moyenne de 6,5 % d’ici la fin de la prochaine décennie. Ce secteur devrait presque doubler de volume pour atteindre 3 500 milliards de dollars d’ici 2036.

83 millions d’emplois en 2025

Le secteur du voyage et du tourisme en Chine a généré 83 millions d’emplois en 2025. Ce chiffre devrait atteindre 103 millions d’ici 2036, ce qui représentera environ un emploi sur cinq dans le secteur du voyage et du tourisme à l’échelle mondiale au cours de la prochaine décennie.

Sur un autre plan, «la Chine est en bonne voie de redevenir le premier marché mondial du tourisme émetteur, avec des dépenses qui devraient augmenter de 22,5 % pour atteindre près de 280 milliards de dollars en 2026, dépassant ainsi les États-Unis», a expliqué le WTTC.