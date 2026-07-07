Djebel Djelloud | Cat Colacem renouvelle son conseil d’administration

L’assemblée des actionnaires des Ciments Artificiels Tunisiens (Cat Colacem), filiale de Financo, groupe industriel international dont le siège est situé à Gubbio, en Italie, active dans la production de ciment en Tunisie, a procédé au renouvellement du Conseil d’administration, présidé par Andrea Salinelli, et composé de Nunzio Tumino, directeur général, ainsi que des administrateurs Fabrizio Pedetta, Carlo Fanelli et Pierfrancesco Verdese.

Basée à Tunis, dans le site historique de Djebel Djelloud, CAT Colacem est une réalité industrielle solidement ancrée dans le pays, où elle associe l’expérience du groupe aux compétences et au professionnalisme développés dans le contexte tunisien.

Le renouvellement du CA s’inscrit dans cette trajectoire et en accompagne l’évolution, avec l’objectif de renforcer la qualité industrielle, la sécurité, la durabilité des procédés de production et le dialogue avec le territoire.

CAT Colacem confirme ainsi son engagement à soutenir le développement industriel de la Tunisie et à renforcer une collaboration économique et culturelle solide entre la Tunisie et l’Italie.

Le Groupe Financo, principalement actif dans la production et la commercialisation du ciment et du béton, réalise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 1,15 milliard d’euros et emploie plus de 2 600 collaborateurs, ce qui en fait l’un des principaux groupes italiens dans le secteur des matériaux de construction. En plus de l’Italie, il est présent en Tunisie, en Albanie, en Espagne, en République Dominicaine, à Haïti et en Jamaïque.