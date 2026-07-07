Explosions près de l’hôtel de Macron à Damas

Deux explosions ont été entendues ce matin, mardi 7 juillet 2026, à proximité de l’hôtel où le président français Emmanuel Macron avait passé la nuit à Damas, alors qu’il effectue une visite officielle en Syrie.

Selon les premières informations rapportées par plusieurs agences de presse, les déflagrations se sont produites après le départ du chef de l’État vers le palais présidentiel, où il s’entretenait avec le président syrien Ahmad al-Charaa.

L’Élysée a confirmé qu’Emmanuel Macron est indemne, qu’aucun membre de la délégation française n’a été blessé et que le programme officiel de la visite est maintenu. La présidence française précise qu’aucun élément ne permet, à ce stade, d’établir un lien entre les explosions et la présence du président français à Damas.

Les autorités syriennes ont renforcé les mesures de sécurité autour du secteur concerné et ouvert une enquête afin de déterminer l’origine des déflagrations. Aucun bilan officiel n’avait été communiqué au moment de la publication.

Cet incident intervient dans un contexte sécuritaire toujours précaire en Syrie, alors que la visite de Macron s’inscrit dans une séquence diplomatique marquée par la reprise des contacts entre Paris et les nouvelles autorités syriennes.

Djamal Guettala