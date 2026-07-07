Libye | Zuwara durcit les mesures contre les immigrés irréguliers

A l’issue d’une série de réunions consacrées à la gestion de la présence de migrants étrangers en situation irrégulière dans la ville, la Commission de recensement des étrangers relevant de la municipalité de Zuwara (ou Zouara), ville située sur la côte nord-ouest de la Libye, près de la frontière tunisienne et du point de passage de Ras Jedir, a décidé et annoncé la fermeture immédiate des logements accueillant des personnes dépourvues de documents officiels reconnus.

Latif Belhedi (avec Agencia Nova)

La municipalité de Zuwara a communiqué cette information dans une déclaration publiée dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 juillet 2026, indiquant que les forces de sécurité allaient entamer des opérations sur le terrain, procéder à des perquisitions dans les domiciles, installations et locaux hébergeant des migrants en situation irrégulière dépourvus de pièces d’identité ou de permis valides.

La municipalité précise que cette nouvelle mesure intervient après l’achèvement de toutes les phases d’«avertissement et de sensibilisation» destinées à la population locale et aux employeurs. La fermeture des logements concernés est «immédiate», indique le communiqué, et les autorités de sécurité compétentes sont habilitées à mener toutes les procédures nécessaires.

La municipalité a en outre averti que toute personne contribuant à l’hébergement de migrants en situation irrégulière, ou compromettant la sécurité et la stabilité de la ville, serait poursuivie «sans tolérance» conformément à la loi.

Couvre-feu partiel pour les travailleurs étrangers sans papiers

Cette décision marque un nouveau durcissement de la position des autorités locales de Zuwara concernant la question migratoire. Plus tôt en juin, la municipalité avait déjà imposé un couvre-feu nocturne temporaire aux ressortissants étrangers résidant dans la ville ou y séjournant, leur interdisant tout déplacement entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette mesure avait été présentée par la Commission de recensement et de régularisation des étrangers comme une disposition «temporaire et préventive» visant à garantir la sécurité publique et à prévenir les risques nocturnes. Il ne s’agit pas de la première intervention de ce type dans cette ville côtière.

Le 11 février 2025, la Brigade d’intervention spéciale, unité armée opérant sous l’égide du Gouvernement d’union nationale à Tripoli, a instauré un couvre-feu partiel pour les travailleurs étrangers sans papiers dans la municipalité de Zuwara, de 21h00 à 7h00. Cette mesure était justifiée par «l’augmentation continue du nombre de travailleurs étrangers sans papiers», considérée comme une menace pour la stabilité locale.

Zuwara est l’un des principaux centres amazighs du pays. La ville occupe une position stratégique entre Tripoli, la frontière tunisienne et les routes maritimes de la Méditerranée centrale. Depuis des années, la région est considérée comme un point névralgique des flux migratoires, du trafic illicite et des réseaux informels le long de la côte ouest libyenne. La répression locale s’inscrit dans un contexte national de pressions croissantes sur les migrants.

Ces dernières semaines, le Gouvernement d’union nationale a relancé la coordination entre le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail, l’Autorité des passeports et d’autres organismes compétents afin de renforcer les procédures de lutte contre l’immigration irrégulière, de contrôler les conditions de détention et de promouvoir les programmes de rapatriement volontaire.

Les autorités de Tripoli ont également rejeté catégoriquement toute idée d’installation permanente de migrants en Libye, la qualifiant de menace pour la sécurité nationale.

La présence d’étrangers sans papiers suscite des tensions sociales

Parallèlement, des contenus hostiles à la présence d’étrangers en situation irrégulière, des appels à l’expulsion des migrants et des messages critiquant les organisations internationales actives dans ce domaine se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans les médias libyens.

Le 1er juin, les Nations unies en Libye ont exprimé leur inquiétude face à la propagation de la désinformation et de discours incendiaires sur les plateformes de réseaux sociaux, avertissant que de tels contenus risquent d’alimenter les tensions, la discrimination et la violence. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Libye accueille plus de 900 000 migrants. Les ressortissants d’Afrique subsaharienne représentent une part importante des flux entrant dans le pays, souvent dans le cadre de tentatives pour rejoindre l’Europe via la Méditerranée centrale. Toutefois, les autorités libyennes contestent depuis longtemps les estimations internationales, soutenant que la présence de personnes en situation irrégulière est bien plus importante et s’élèverait à environ 3 millions d’individus.